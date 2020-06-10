Путин призвал использовать разработки участников конкурса «Цифровой прорыв»

10.06.2020, 16:08, Новости дня

Президент России, председатель набсовета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин призвал бизнес, федеральные и региональные органы власти использовать разработки участников конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов организации.

Глава государства подчеркнул необходимость создания в РФ открытых, привлекательных, конкурентных условий для работы и реализации идей ИТ-специалистов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой мобильностью сотрудников, причем глобальной. Но это не значит, что надо, как в прежние времена, «держать и не пущать» наших специалистов. Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей. И именно здесь, у нас, в России. Формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи. Привлекать профессионалов, перспективных молодых людей, молодежь из других стран», – сказал Путин на совещании по вопросам развития IT-сферы и связи.

Так, для поиска талантов и развития специалистов, отметил глава государства, на базе платформы «Россия – страна возможностей» запущен конкурс «Цифровой прорыв». Участие в нем в прошлом году приняли более 66 тыс. человек.

«Они предложили свыше тысячи цифровых решений для таких сфер, как здравоохранение, образование, наука, логистика, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда. Призываю бизнес, федеральные и региональные органы власти обратить пристальное внимание на этот проект. Это действительно масштабное мероприятие, масштабное событие. Активно использовать разработки его участников», – заключил Владимир Путин.

По мнению генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, оценка Президента результатов первого конкурса и призыв использовать созданные цифровые продукты – «подтверждение важности реализации профильного IT-конкурса и востребованности решений, которые создают программисты во время наших хакатонов».

«Для нас приоритетно сохранить и умножить возможности «Цифрового прорыва», чтобы таких решений было еще больше. И особенно – чтобы все они были реализованы. Онлайн-формат, который в этом году мы опробуем впервые, уже дает первые результаты. Всего за 36 часов первого онлайн-хакатона участники вместе с экспертами и трекерами разработали и представили на финальной защите более 160 цифровых продуктов. Победители разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и уже получили выгодные предложения от наших партнеров. Онлайн-хакатон собрал действительно сильные команды, дал им новые возможности не выходя из дома создать решение, в котором нуждается конкретная организация, орган власти, регион, и которое будет воплощено в жизнь», – прокомментировал Алексей Комиссаров.

Он добавил, что в 2020 году проект получил широкую поддержку региональных компаний и органов власти.

«Сегодня конкурс поддерживают 82 субъекта России. Регионы ставят перед нашими специалистами реальные задачи и проблемы, которые требуют решений. И я уверен, что такая постановка задач гарантирует, что созданные цифровые продукты найдут применение», – сказал Комиссаров.

В первом онлайн-хакатоне «Цифрового прорыва» (5-7 июля) приняли участие 250 команд разработчиков со всей России. Они решили задачи от Росатома, Сбербанка, Ассоциации Больших Данных, сообщества Rutech и маркетплейса моделей компьютерного зрения Eora vision hub.

«Мы уже провели первый июньский онлайн-хакатон Цифрового Прорыва 2020 года. Его результаты превзошли ожидания. Атмосфера проекта, созданная нами вместе с участниками, помогла командам в короткий срок разработать практические и жизнеспособные решения. Я думаю, что после небольшой «шлифовки» партнеры вместе с командами и участниками смогут смело внедрять эти решения в свои бизнес-процессы. Уверен, у команд, которые показали свой высокий уровень на конкурсе, будет очень яркое профессионально будущее. А после такого яркого напутствия, которое прозвучало сегодня из уст Президента РФ Владимира Путина в адрес бизнес-игроков и органов власти с призывом использовать разработки участников «Цифрового прорыва», у всех участников конкурса появится мощнейший дополнительный стимул доказать: российские специалисты умеют создавать цифровые решения, а бизнес и государство готовы внедрять их разработки!», – отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Конкурс «Цифровой прорыв» впервые прошел в РФ в 2019 году. Он проводился в 40 регионах РФ и объединил более 66 тысяч конкурсантов. В финале конкурса участвовали 3345 человек, а сам он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон в мире по числу участников.

Регистрация на второй сезон конкурса стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторы приняли решение в ожидании очных этапов проекта, которые перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз не выходя из дома. IT-марафон включает в себя два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат. Первый онлайн-хакатон проходил 5-7 июля, второй стартует 19 июня и продлится по 21 июня. Уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16 500 конкурсантов.

Кроме ИТ-чемпионата, конкурс состоит также из 8 региональных очных этапов и гранд-финала. В 2020 году более 100 тыс. участников будут соревноваться за призы, а главное – за возможность применения разработанных решений в госкорпорациях, федеральных и региональных органах власти и бизнес-структурах.