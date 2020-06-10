Медведь прогулялся по улицам Енисейска

10.06.2020, 16:04, Новости дня

Ночью по улицам Енисейска прогулялся медведь. Визит косолапого очевидцы сняли не телефон. Вот он, подходит к стене Спасского монастыря, затем к воротам частного дома, дальше сворачивает в переулок и на время пропадает из вида. Топтыгин явно испугался и пытается скрыться от света фар. В городе лесной гость ощущает себя некомфортно. Автор ролика признается, что удивился, увидев хозяина тайги в центре Енисейска.

На кадрах, снятых с помощью видеорегистратора патрульной машины видно, как ночной гость бежит на окраину и скрывается в темноте. Путь медведя можно проследить по следам в парковой зоне и на обочинах дорог. Предположительно, хищник переплыл Енисей и от берега пошел к центру города.

О ночном визите мишки большая часть местных жителей узнала из социальных сетей, передает ГТРК "Красноярск". Мнения разделились, однако многие считают, что появление животного в населенном пункте опасно не только для человека, но и для него самого.

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ГТРК "Красноярск"