 

Владимир Долинский рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

10.06.2020, 16:03, Новости дня

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский, в свое время побывавший в местах лишения свободы, рассказал, что может ждать в тюрьме его коллегу Михаила Ефремова, которому грозит наказание за смертельное ДТП. Подробностями жизни артиста в колонии Долинский поделился с "Московским комсомольцем".

Артист, попавший за решетку в 1970-е годы за валютные махинации, признался: жизнь в тюрьме тяжелая, но и там люди живут.

"Помню, как ужасно, когда ты живешь от письма до письма, – рассказал Долинский. – В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать".

По словам актера, он справился с трудностями, потому что попал за решетку в молодом возрасте.

"Я был здоровый – это главное. Самое страшное – попасть туда больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет", – сказал Долинский.

Актер признался, что ему очень жаль Ефремова, которому сейчас грозит реальный срок лишения свободы. По его словам, случившееся – огромная трагедия как для семьи погибшего в ДТП водителя, так и для самого Ефремова. Однако, по мнению Долинского, его коллега "давно шел к этому", разрушая свою жизнь алкоголем.

"Мише я желаю пройти это испытание достойно", – заключил Долинский.

Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию на Садовом кольце вблизи Смоленской площади. За рулем своего джипа он выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады" получил серьезные травмы и скончался в больнице. Ефремова сначала отпустили под подписку о невыезде, затем заключили под домашний арест. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов сел за руль нетрезвым: в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.



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