В РФ выпустят посвященную врачам 25-рублевую монету

10.06.2020, 15:53, Новости дня

Совет директоров Банка РФ принял решение выпустить в обращение монету, посвященную медицинским работникам, сообщили в Центробанке.

«Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то – воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты – это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников», – приводятся в пресс-релизе банка слова первого заместителя председателя Банка Ольги Скоробогатовой.

Уточняется, что тираж монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей составит почти 5 млн штук. В настоящее время идет работа над эскизом монеты, который будет представлен позже.

Ранее сообщалось, что в больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, столичными медиками были спасены 65 тыс. тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации.