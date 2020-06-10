 

Зеленский предрек россиянам чувство «стыда» из-за ситуации с Крымом

10.06.2020, 15:53, Новости дня

Россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без возвращения которого между народами РФ и Украины якобы не будет единения, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло… Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, открыто, дружески общаться между украинским и российским народам будущим поколениям», – приводит его слова Liga.Net.

Он добавил, что не знает, сколько времени займет возврат к хорошим отношениям с Россией.

В мае Зеленский утверждал, что на переговорах с президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но «Россия не хочет это обсуждать».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на самом деле никто на Украине не верит в возвращение Крыма.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Открытие Главного храма Вооруженных сил РФ перенесено

27.05 / Land Rover вывел на тесты обновленный внедорожник Land Rover Discovery

28.05 / Попова заявила о необходимости получить вакцину до второй волны коронавируса

20.05 / Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

18.04 / ES – британцев предупредили не планировать отпуска на лето из-за карантина

30.04 / Григорий Суркис: Футбол – игра командная. Мы должны с достоинством принять новый вызов и помнить, что выиграть этот поединок можем только вместе

30.04 / Российское правительство разрешило выезд из страны тем, у кого есть второе гражданство

06.06 / Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

09.06 / Главу НИИ физреабилитации Блюма заочно обвинили в мошенничестве

02.05 / Кулеба: Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине, с нетерпением жду его прибытия в Киев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска