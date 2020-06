ВВС США впервые в истории возглавил афроамериканец

10.06.2020, 15:50, Новости дня

Военно-воздушные силы США впервые в истории возглавил афроамериканец. О назначении темнокожего генерала Чарльза Брауна командующим ВВС в Twitter объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он уточнил, что сегодня Сенат дал согласие на назначение Брауна.

“Исторический день для Америки! С нетерпением жду возможности работать с генералом Брауном, который является патриотом и великим лидером”, – написал Трамп.

“Голос Америки” сообщает, что кандидатура Брауна получила в Сенате единогласную двухпартийную поддержку: “за” проголосовали 98 сенаторов, “против” – никто.

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

“Я думаю о том, что мое назначение может принести некоторую надежду, но оно также несет с собой тяжелое бремя. Я не могу исправить столетия расизма в нашей стране, как не могу исправить десятилетия дискриминации, которые, возможно, отразились на членах наших ВВС”, – цитирует “Голос Америки” видеообращение Брауна к военно-воздушных силам.

Браун назначен командующим ВВС на фоне массовых протестов против расовой дискриминации, которые вспыхнули в США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда (сотрудник полиции во время задержания коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею; в результате мужчина умер от удушения).

Как отмечает издание, до этого назначения Браун возглавлял Тихоокеанское командование ВВС, отвечающее за деятельность военно-воздушных сил на территории США и на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Был заместителем командира Центрального командования, курирующего действия американских военных на Ближнем Востоке, с июля 2016-го по июль 2018 года. До этого он возглавлял Центральное командование ВВС США.

В начале военной карьеры Браун был пилотом истребителя F-16 и налетал почти 3 тыс. часов, в том числе 130 боевых часов.