Генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко

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10.06.2020, 15:48, Новости дня

Офис генпрокурора Украины будет просить суд избрать экс-президенту страны Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении замруководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году.

На сайте ведомства отмечается, что обвинение было предъявлено депутату Верховной рады в помещении Госбюро расследований. При этом имя Порошенко в сообщении не упоминается. Отмечается, что обвиняемый является экс-президентом Украины.

«По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий», – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что эти действия главы СВР явно выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенные в условиях особого периода. 

В настоящее время готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело ведут следователи Госбюро расследований.

В среду в Госбюро расследований Украины сообщили, что следователи вручили экс-президенту Украины Петру Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел. В частности, Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.

В июле 2018 года Порошенко назначил Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В октябре 2018 года Служба безопасности Украины на основании журналистского расследования возбудила уголовное дело в отношении Семочко. СМИ сообщали о наличии у Семочко дорогого движимого и недвижимого имущества и связях с Россией. Сам Семочко считает, что в материалах журналистского расследования о его доходах нет ни одного доказательства. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.



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