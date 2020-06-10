 

Путин попросил ускорить принятие закона о «регуляторных песочницах»

10.06.2020, 15:48, Новости дня

Правительство и Госдума должны ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», что позволит устранить барьеры для перспективных проектов в области информационных технологий, сообщил президент Владимир Путин на совещании по связи и IT-отрасли.

«Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий. И в этой связи прошу правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых «регуляторных песочницах»… когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности на практике отрабатываются перспективные решения», – передает его слова РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что такое «поле для экспериментов» должно быть «при самом строгом контроле».

«Контроль должен быть, безусловно. Но и свобода действий должна быть предоставлена коллегам. Иначе как идти вперед, так называемыми, непроторенными путями? Просто невозможно», – сказал он.

Глава государства попросил правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного режима конкурирования, в том числе по решению о комплексном налоговом маневре.

«Здесь тоже об этом уже говорилось. Маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», – сказал Путин.

До этого он поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT.



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