ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

10.06.2020, 15:48, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждении российскому оператору связи Теле2 в связи с безосновательным повышением тарифов на услуги для 11 миллионов абонентов в среднем на 10 %.

«12 мая 2020 года ООО «Т2 Мобайл» повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов в среднем на 10%», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ФАС отметили, что оператор не предоставил экономического обоснования повышения тарифов. Ведомство напомнило, что компании должны предоставлять информацию об изменениях тарифов на услуги связи с обоснованиями.

Кроме того, в ФАС поступило большое количество обращений граждан-абонентов Теле2 по вопросу изменения тарифов.

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», – сообщил заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин.

ООО «Т2 Мобайл» получило предупреждение, согласно которому компания должна привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года, в течение двух недель.

В марте операторы связи предупредили о повышении цен из-за бесплатного доступа к социально значимым ресурсам на фоне пандемии.