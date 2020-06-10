“Не могу я врать”: Панин объяснил свой побег с похорон Кокшенова

10.06.2020, 15:36, Разное

Алексей Панин считает, что Михаил Кокшенов был замечательным актером, но бездарным режиссером. Такое мнение об артисте скандалист высказал на его похоронах. Другие же присутствующие на церемонии прощания говорили о Кокшенове только хорошее и выражали скорбь.

Это и возмутило Панина. Мол, все друзья-актеры, которые в тот день высказывались о покойном, по мнению Алексея, лгуны. И но был единственным человеком, который не побоялся сказать правду. “Не могу я врать, как они все. И в этот момент Токарев говорит мне: “Леша, выйди отсюда”. Он не выгонял меня, я просто не мог смотреть на это лицемерие и вышел”, – пояснил Панин.

Ранее Татьяна Васильева комментировала поступок Панина. “Он был *** и останется *** по жизни! Это его кредо”, – считает артистка. Татьяна Григорьевна говорит о Кокшенове, как об уникальном актере, который мог спасти плохую кинокартину своим талантом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Июн 2020 в 3:37 PDT

Напомним, Михаил Кокшенов скончался 4 июня в возрасте 83 лет из-за последствий инсульта. Церемония прощания с народным артистом прошла в митинском крематории. Родные Михаила Михайловича решили захоронить урну с прахом в

фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, пишет НСН.