 

“Не могу я врать”: Панин объяснил свой побег с похорон Кокшенова

10.06.2020, 15:36, Разное

Алексей Панин считает, что Михаил Кокшенов был замечательным актером, но бездарным режиссером. Такое мнение об артисте скандалист высказал на его похоронах. Другие же присутствующие на церемонии прощания говорили о Кокшенове только хорошее и выражали скорбь.

Это и возмутило Панина. Мол, все друзья-актеры, которые в тот день высказывались о покойном, по мнению Алексея, лгуны. И но был единственным человеком, который не побоялся сказать правду. “Не могу я врать, как они все. И в этот момент Токарев говорит мне: “Леша, выйди отсюда”. Он не выгонял меня, я просто не мог смотреть на это лицемерие и вышел”, – пояснил Панин.

Ранее Татьяна Васильева комментировала поступок Панина. “Он был *** и останется *** по жизни! Это его кредо”, – считает артистка. Татьяна Григорьевна говорит о Кокшенове, как об уникальном актере, который мог спасти плохую кинокартину своим талантом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Июн 2020 в 3:37 PDT

Напомним, Михаил Кокшенов скончался 4 июня в возрасте 83 лет из-за последствий инсульта. Церемония прощания с народным артистом прошла в митинском крематории. Родные Михаила Михайловича решили захоронить урну с прахом в
фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, пишет НСН.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / В половых делах соображаю: после жалоб на безденежье Тарзан нашел работу «по специальности»

30.05 / Ученые нашли неожиданный способ поддержки недоношенных детей

27.05 / Его колокольчики звенят для нас? Или звонят по нам?

20.04 / Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о приостановке роста числа тяжёлых больных коронавирусом в Москве

18.04 / Учёные из США установили реальный уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19

02.05 / Выход большого обновления Windows 10 сорван из-за “дыры” в безопасности

26.04 / Эксперты: Хакеры могут воровать данные с компьютера через кулер

09.05 / Microsoft бесплатно заменит треснувшиеся дисплеи в Surface Laptop 3

21.05 / На финишной прямой: Джуд Лоу и беременная Филиппа Коэн на шопинге в Лондоне

10.05 / Радость для старости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска