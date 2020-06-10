Эксперты назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто

10.06.2020, 15:30, Разное

Эксперты авторынка рассказали о правилах, которых необходимо придерживаться при покупке подержанных машин. Специалисты назвали четыре роковые ошибки при приобретении транспортного средства на вторичном рынке.

Первая ошибка при заключении договора купли-продажи состоит в ненадлежащей проверке документов продавца. Чтобы избежать проблем, следует удостовериться, является ли он владельцем транспортного средства, либо есть ли у такого лица доверенность на осуществление сделки. Также обязательно нужно внимательно сверить правильность указания паспортных и прочих данных. В случае любых расхождений или при отсутствии необходимых документов, от покупки лучше отказаться.

Также важно, приобретая машину, проверить ее историю, так как недобросовестные продавцы могут умолчать о существующих проблемах. Эксперты советуют не доверять не только перекупщикам, но и частникам, а также сотрудникам салонов. Даже при идеальном внешнем виде авто может пребывать как в залоге, так и в лизинге, а также иметь другие ограничения на регистрацию. Согласно статистике автоисторий юридические и технические проблемы фиксируются у каждой шестой из десяти машин.

Собираясь приобрести транспортное средство, не стоит осматривать его в условиях плохого освещения, поскольку это усложняет обнаружение дефектов. Сварочные швы, испорченные колесные арки, днища или пороги трудно будет заметить ночью или в пасмурную погоду. А приобретение такой машины повлечет за собой вынужденные траты на ее восстановление. Между тем, почти 45% продаваемых на вторичном рынке РФ автомобилей имели подобные проблемы.

И последняя, четвертая ошибка состоит в отказе от тест-драйва, который может показать реальные возможности транспортного средства. Они могут отличаться от указанных в документации, кроме того, благодаря такой проверочному заезду, могут обнаружиться существующие неполадки. Именно так выявляются обычно проблемы с развалом-схождением, разницей давления в шинах и повреждением элементов рулевого управления.