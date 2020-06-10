 

Путин поручил подготовить налоговый маневр для стимулирования IT-отрасли

10.06.2020, 15:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT.

«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру… маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», – передает слова Путина РИА «Новости»

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство в ближайшее время проработает вопрос о «налоговом» маневре, передает ТАСС.

«Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания проработать дополнительный комплекс мер, в том числе и «налогового маневра в ИТ-отрасли, и доложить вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий», – сказал премьер.

Также Путин на совещании по связи и IT-индустрии поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / СК завел дело на замгендиректора Крымской железной дороги

15.04 / Вирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США

20.04 / Трамп побеседовал с губернатором Оклахомы в связи с годовщиной взрыва в Оклахома-Сити

01.06 / В больнице в Улан-Удэ вспышка коронавируса – заразились полторы сотни человек

26.05 / В мире: Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

16.05 / В Беларуси погибли участники проекта телеканала «Настоящее время»

04.06 / Штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии: после ливней часть Нальчика ушла под воду

11.05 / МВД уточнило, где больше всего нарушителей самоизоляции

22.04 / Японские власти раздали жителям страны маски с насекомыми и плесенью

11.05 / При внедрении адаптивного карантина в Украине ношение масок будет обязательным – Офис президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска