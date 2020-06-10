 

Вместимость новых накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 терабайт

10.06.2020, 15:30, Разное

Компания Samsung готовит к выходу на рынок усовершенствованные и объемные твердотельные накопители для компьютеров. Устройства серии 870 QVO SSD получат внушительный объем памяти до 8 терабайт.
Анонсы новинок опубликованы на официальном ресурсе онлайн-магазина Amazon. Согласно указанной информации, накопители южнокорейской компании со вместимостью, ранее не использованной другими производителями, появятся уже летом. Новые устройства Samsung будут иметь две версии с объемом в 1 и 8 терабайт. Хотя, по мнению экспертов, их может дополнить еще одна пара, 2- и 4-террабайтных накопителя. Для создания новых модулей памяти были использованы QLC-технологии с хранением в одной ячейке четырех бит информации.

Для производства инновационных накопителей Samsung выбран 2,5-дюймовый форм-фактор. Также в нем предусмотрена возможность коммуникаций с другими девайсами посредством интерфейса SATA 3.0 скоростью до 6 гигабит в секунду.

Новыми твердотельными накопителями предусмотрено оснащать как настольные компьютеры, так и портативные. Старт релизов устройств намечен на 30 июня для версии в 1 терабайт, и 24 августа для 8-терабайтной модификации. Стоимость устройств составит соответственно 130 и 900 долларов.



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