 

Названа продолжительность отношений россиян со своей второй половиной

10.06.2020, 15:16, Новости дня

Россияне в среднем состоят в отношениях со своей второй половиной 21 год, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе Научного совета.

«Россияне, кто состоит в отношениях, рассказали, что длительность таких отношений составляет в среднем 21 год, довольно значительный срок. Конечно, этот срок очень отличается по возрастным группам. В самой старшей из них, 60+, срок отношений максимально значительный – 39 лет. Дальше по мере омоложения он сокращается, но даже в возрастной группе 18-24 – четыре года длительность отношений», – сказал Федоров ТАСС.

Он рассказал также о местах и обстоятельствах, в которых познакомились пары.

«На первом месте по распространенности остается круг друзей (48%). 30% считают, что лучше знакомиться на работе или учебе. 15% знакомятся в клубах по интересам, секциях, курсах, на шестой позиции возникает интернет (12%). Мы видим, что плюрализм большой, потому что даже в транспорте 3% опрошенных думают, что можно знакомиться», – отметил глава ВЦИОМ.

Опрос проводился в феврале, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 77% россиян ранее заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Крупнейшая в США авиакомпания заявила о рекордных убытках

10.06 / ЦИК нарушил закон, с отсрочкой назначив выборы в округе погибшего нардепа Давыденко – “Опора”

28.04 / Зеленский анонсировал снижение ставок по ипотеке до 10%

02.06 / Мнения: Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

21.04 / Ким Чен Ын перенес операцию и находится “в серьезной опасности” – СМИ

04.06 / Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

28.05 / В Китае принят “закон о безопасности”, который запрещает протесты и разрешит китайской полиции действовать на территории Гонконга

11.04 / BBC: Москва начинает закрывать въезд из других регионов

10.06 / Коронавирус ударил по поставкам французских ПВО Грузии

17.05 / Эксперты оценили заявление об изменении стратегии Украины по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска