«АвтоВАЗ» из-за роста заказов отложил сокращение рабочей недели

10.06.2020, 15:16, Новости дня

«АвтоВАЗ» решил сохранить режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа в связи с оживлением спроса на автомобильном рынке.

В компании уточнили, что руководство приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе в связи с ростом заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих госзакупки, передает ТАСС.

«АвтоВАЗ» сохранит режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года», – сообщили в пресс-службе.

Ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня 2020 года

С 18 мая «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после трехнедельного перерыва. Кроме того, возобновлено производство на заводе Nissan в Петербурге.

Напомним, продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля 2020 года составили 10 тыс. автомобилей – более чем в три раза ниже по сравнению с апрелем прошлого года.