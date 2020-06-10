 

«АвтоВАЗ» из-за роста заказов отложил сокращение рабочей недели

10.06.2020, 15:16, Новости дня

«АвтоВАЗ» решил сохранить режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа в связи с оживлением спроса на автомобильном рынке.

В компании уточнили, что руководство приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе в связи с ростом заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих госзакупки, передает ТАСС. 

«АвтоВАЗ» сохранит режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года», – сообщили в пресс-службе.

Ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня 2020 года

С 18 мая «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после трехнедельного перерыва. Кроме того, возобновлено производство на заводе Nissan в Петербурге. 

Напомним, продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля 2020 года составили 10 тыс. автомобилей – более чем в три раза ниже по сравнению с апрелем прошлого года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Россия сняла ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

01.06 / В Екатеринбурге неизвестные демонтировали восемь табличек в память о жертвах сталинских репрессий

29.05 / МИД заявил о постоянном поиске США причин для выхода из международных соглашений

11.05 / Как оспорить штраф и вернуть аннулированный пропуск

03.06 / ПФР попросил амурских ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы

13.05 / Путин назвал самый пострадавший из-за коронавируса вид транспорта

08.06 / Шаг к человеку-невидимке? Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности

15.04 / Подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве

02.06 / Daily Mail рассказала о «поразительной разнице» в качестве дистанционного обучения учеников частных и государственных школ Великобритании

17.05 / В Израиле прекратился 18-месячный политический кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска