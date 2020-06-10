 

Ученые обнаружили “разборчивость” человеческой яйцеклетки в сперматозоидах

10.06.2020, 15:10, Разное


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Яйцеклетки женщин используют специальные химические вещества, чтобы сигналить для привлечения сперматозоиды. Ученые установили, что яйцеклетки могут обладать неожиданной избирательностью по отношению к сперматозоидам разных мужчин. В биологии это явление называется «скрытым выбором самки». Исследование, которое впервые описывает этот феномен у людей, опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

 «Яйцеклетки человека вырабатывают соединения “хемоаттрактанты”, которые привлекают сперму к неоплодотворенной яйцеклетке. Мы хотели узнать, может ли яйцеклетка при помощи этих веществ выбирать, какую сперму привлекать», – объяснил цель научной работы Джон Фитцпатрик (John Fitzpatrick), профессор Стокгольмского университета, соавтор исследования.

В лабораторных экспериментах ученые наблюдали, как сперматозоиды реагируют на хемоаттрактанты различных яйцеклеток. Они хотели узнать, может ли одна яйцеклетка привлекать сперматозоиды одного мужчины сильнее, чем другого. Оказалось, что это возможно.

«Идея, что яйцеклетки выбирают сперматозоиды, действительно нова при рассмотрении фертильности человека», – указал профессор Даниел Брисон (Daniel Brison), директор отделения репродуктивной медицины Больницы святой Мэри, старший автор исследования.

Интересным выводом исследователей стало то, что яйцеклетка может более интенсивно приманивать сперматозоиды не партнера, которого женщина выбрала для долгосрочных отношений, а другого мужчины. То есть, поиск партнера для создания потомства продолжается бессознательно даже после формального образования пары.

Профессор Фитцпатрик утверждает, что этот выбор принадлежит именно яйцеклетке, а не сперматозоиду. Сперматозоидам чужда избирательность, их единственная функция – оплодотворять.

Авторы исследования считают, что данные о том, как взаимодействуют яйцеклетки и сперматозоиды, в будущем помогут лечить бесплодие и дадут объяснение отдельных его случаев.



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