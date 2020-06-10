До 25 тысяч американских магазинов могут закрыться в этом году

10.06.2020, 15:09, Новости дня

Американские ритейлеры могут объявить о закрытии в этом году от 20 до 25 тысяч магазинов, из которых 55-60 процентов расположены в торговых центрах.

Такие данные приводит аналитическая компания Coresight Research.

Это означает превышение рекорда, установленного в 2019 году, когда были закрыты 9300 магазинов.

Ранее в этом году Coresight Research прогнозировала, что ритейлеры могут объявить о закрытии более 15 тысяч магазинов.

В последние недели количество заявлений о банкротстве стало расти. Компания ожидает еще большего числа ликвидаций, что приведет к росту закрытий.

Сети универмагов Neiman Marcus, Stage Stores и J.C. Penney подали документы о защите от кредиторов в связи с банкротством. Так же поступили сеть товаров для дома Tuesday Morning и производитель одежды J.Crew.