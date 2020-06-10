До 25 тысяч американских магазинов могут закрыться в этом году
10.06.2020, 15:09, Новости дня
Американские ритейлеры могут объявить о закрытии в этом году от 20 до 25 тысяч магазинов, из которых 55-60 процентов расположены в торговых центрах.
Такие данные приводит аналитическая компания Coresight Research.
Это означает превышение рекорда, установленного в 2019 году, когда были закрыты 9300 магазинов.
Ранее в этом году Coresight Research прогнозировала, что ритейлеры могут объявить о закрытии более 15 тысяч магазинов.
В последние недели количество заявлений о банкротстве стало расти. Компания ожидает еще большего числа ликвидаций, что приведет к росту закрытий.
Сети универмагов Neiman Marcus, Stage Stores и J.C. Penney подали документы о защите от кредиторов в связи с банкротством. Так же поступили сеть товаров для дома Tuesday Morning и производитель одежды J.Crew.
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Русская служба «Голоса Америки»
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