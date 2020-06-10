Заболеваемость коронавирусом выросла в 21 штате США

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10.06.2020, 15:09, Новости дня

В 21 штате США произошел недельный рост заболеваемости COVID-19. По данным анализа Reuters, в Аризоне, Юте и Нью-Мексико в первую неделю июня количество новых случаев оказалось как минимум на 40 процентов выше, чем за предыдущую неделю.

Ситуация в этих трех штатах Юго-Запада, а также в очагах эпидемии на Юге США привела к тому, что общее число новых случаев инфицирования в первую неделю июня выросло на 3 процента.

Перед этим этот показатель снижался пять недель подряд.

В Нью-Мексико около половины новых случаев пришлось на тюрьму в округе Отеро, сообщили представители органов здравоохранения штата.

По меньшей мере 287 из 2269 новых случаев в Юте связаны со вспышкой на мясокомбинате в округе Каш.

Власти Аризоны не ответили на просьбу о комментарии.



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