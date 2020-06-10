В ОП призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана

10.06.2020, 15:08, Новости дня

«Навальный – это человек, для которого 9 мая – не праздник, а 22 июня – не трагедия», – сообщил газете ВЗГЛЯД первый замсекретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров по поводу оскорбления Алексеем Навальным ветерана ВОВ Игната Артеменко. В среду в Сети появился ролик с обращением к Навальному бывшей узницы фашистского концлагеря Евгении Ободниковой.

«Навальный оскорбил лучших представителей нашего общества. Среди них кардиохирург Лео Антонович Бокерия и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко. Начальному 44 года. Что он сделал для страны? У него даже дочь в прошлом году поступила в университет в США», – сказал замсекретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

Собеседник отметил, что в своих «разоблачительных материалах» против чиновников Навальный упрекает их за то, что их дети учатся за рубежом. «Пусть Навальный послужит нравственным примером. Но для него 9 мая – не праздник, 22 июня – не трагедия. Для него это средства для отработки чьего-то заказа. В ситуацию должен вмешаться Следственный комитет», – полагает член ОП.

Бочаров напомнил, что 9 мая члены команды Навального «выбросили на сайт «Бессмертного полка» целый набор фотографий нацистских преступников». «Когда их прижали, они начали вилять. Давайте до конца разберемся в оскорблении Навальным ветерана Игната Артеменко. У нас в одной из поправок к Конституции написано о защите нашей истории и ветеранов. Давайте начнем работать и разберемся, исходя из этого», – призвал Бочаров.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Накануне внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

История с оскорблением Игната Артеменко потрясла многих людей, в том числе других ветеранов. В среду блогер Елена Леонова разместила в «ВКонтакте» запись встречи с Евгенией Ободниковой, которая пережила Великую отечественную войну. «Алексей, позор вам от бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Как только вас держит земля? Вы же ведь не воевали, вы нас не освобождали. Наоборот, вас освободили. Если бы вас не освободила бы наша доблестная армия, вы были бы рабом в Германии», – сказала Ободникова.

Женщина заверила, что ветеранское сообщество не «потерпит всех этих разговоров и оскорблений на нашу доблестную армию, на наших победителей».