США уведомили Германию о намерении сократить военный контингент
10.06.2020, 15:08, Новости дня
Германия осведомлена о намерении США сократить воинский контингент в ФРГ, однако окончательного решения пока нет, сообщила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
«Правительство ФРГ было проинформировано о том, что в американской администрации есть размышления о том, чтобы сократить воинский контингент США в Германии. Однако окончательного решения, по нашей информации, нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне в Берлине заявили, что США пока не направили Германии официального уведомления. Отмечалось, что в Берлине и НАТО узнали о планах администрации США из газет.
Напомним, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих.
Позднее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Соединенных Штатов не доводило до сведения властей Германии информацию о своем решении сократить численность военнослужащих США в ФРГ. В то же время, по сведениям немецкого издания, к осени 2020 года Пентагон может вывести из ФРГ до 15 тыс. американских военнослужащих.
Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что ФРГ «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории.
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