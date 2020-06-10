Сервис HBO Max убрал из каталога фильм “Унесенные ветром” из-за обвинений в расизме

10.06.2020, 15:06, Разное

Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из своего каталога фильм “Унесенные ветром”. Представитель компании объясняет, что картина 1939 года “изображает некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе”.

Фильм будет возвращен в каталог чуть позже. Впрочем, к нему добавится комментарий, который будет объяснять исторический контекст ленты, а также выражать неодобрение к социальным нормам того времени. В сам фильм изменения вноситься не будут.

Убрать фильм из каталога HBO Max побудил сценарист Джон Ридли, получивший “Оскар” за сценарий к фильму “12 лет рабства”. Он раскритиковал “Унесенные ветром” и призвал HBO Max убрать киноленту из доступа, поскольку она “увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей”. “Унесенные ветром” уже неоднократно подвергался критике из-за того, как фильме изображены афроамериканцы, а также из-за романтизации рабства.

Напомним, актриса Хэтти Макдэниел, снимавшаяся в “Унесенных ветром”, стала первой афроамериканкой, получившей “Оскар”. В 1940 году ее наградили за “Лучшую женскую роль второго плана”. Из-за расовой сегрегации Макдэниел во время церемонии сидела отдельно от своих коллег по фильму.

История с “Унесенными ветром” происходит на фоне непрекращающихся протестов в США, которые начались 25 мая после объявления о смерти Джорджа Флойда после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. На данный момент семья Джорджа Флойда уже заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.

Митинги проходят мирно не во всех городах. Так, в Миннеаполисе шествия быстро переросли в беспорядки: был сожжен полицейский участок, протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины. В город ввели войска Национальной гвардии. Спустя несколько дней после смерти Джорджа Флойда на улицы вышли и жители Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других американских городов, где также были отмечены случаи поджогов и мародерства.