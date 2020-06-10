Реклама с Пореченковым возмутила посольство Украины во Франции

10.06.2020, 14:53, Новости дня

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, который попал в черный список министерства культуры Украины.

Рекламу йогурта Actimel выпустило представительство французской компании Danone Russia.

В сообщении украинского посольства в Twitter сказано, что «большой бизнес должен быть ответственным», а коммерческая целесообразность не является поводом «забывать о морали».

«Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 году щеголял тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» – говорится в сообщении.

Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність[email protected] запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався,як стріляв по українцям на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує? pic.twitter.com/8wJaTTGuKX

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 9, 2020

Напомним, в 2014 году актер Михаил Пореченков в военной форме и каске с надписью «Пресса» приехал в район донецкого аэропорта, где тогда шли бои. В это же время в Сети появилось видео, как актер на боевых позициях открыл огонь в сторону аэропорта из крупнокалиберного пулемета. Сам он утверждает, что стрелял холостыми патронами, не целился в людей и не понимает, почему кадры с этой стрельбой возмутили многих людей.

В октябре 2018 года Пореченков пожаловался на то, что его перестали брать на роли в кино из-за его открытой поддержки самопровозглашенных республик на востоке Украины.

Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.