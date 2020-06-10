Новейший российский истребитель получит новое оружие и Риту

10.06.2020, 14:50, Новости дня

Российский истребитель МиГ-35 сможет применять перспективные образцы вооружения, однако создатели этих ракет и бомб пока не готовы начать испытания, рассказал агентству РИА Новости летчик-испытатель корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов.

Также боевой самолет получит систему помощи пилотам по имени Рита, или речевой информатор. Она будет давать советы экипажу или предупреждать об опасностях. Причем даже в случае возгорания одного из двигателей, голос Риты останется спокойным и приятным, отметил Селиванов.

МиГ-35 – глубокая модернизация истребителя МиГ-29. В конструкции фюзеляжа боевой машины стало больше деталей из композитных материалов.

Кроме того, истребитель поучил современную радиолокационную станцию "Жук", которая замечает летательный аппарат на расстоянии до 160 километров, одновременно способна сопровождать до 30 воздушных целей и обстреливать до 6 летательных аппаратов.

МиГ-35 способен разгоняться до 2100 километров в час и выдерживать девятикратные перегрузки. На борт самолет берет свыше 6 тонн бомб и ракет.