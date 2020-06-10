 

Apple проиграла суд российскому изобретателю

10.06.2020, 14:48, Новости дня

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской «дочки» Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель «Мобильный телефон с экстренной связью».

В карточке дела указывается, что в иске решено отказать полностью, передает РИА «Новости».

Россиянин Арташес Икономов разработал телефон, который позволяет соединиться со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда у человека отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного баланса на счете.

Телефон может отправить либо SMS с вложением точных координат устройства, либо письмо на электронную почту, либо соединиться со службой спасения через специальный модуль связи.

Икономов получил патент в 2013 году. В своем иске ООО «Эппл Рус» требовало признать недействительным решение Роспатента, который отклонил возражения компании, требовавшей признать патент Икономова недействительным.

В возражении Apple заявила, что заявка Икономова не соответствует критерию «новизна». Так, компания сослалась на три опубликованных в 2012 году американских патента, которые «обладают признаками, описанными российским изобретателем».

Роспатент, отклоняя возражения, отметил, что в каждом из американских патентов отсутствуют какие-либо из элементов, предложенных Икономовым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Мурашко: дефицита коечной сети в России нет

24.04 / Россияне оценили помощь волонтеров в условиях коронавируса

28.04 / Лавров оценил помощь Китая в борьбе с коронавирусом

19.05 / Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра Клименко

06.06 / Из-за вспышки коронавируса “Укрзалізниця” приостановит продажу билетов в Славянск

03.05 / Песков не исключил корректировки нацпроектов

17.04 / AP: ФБР не проверило надежность досье Стила с компроматом на Трампа

29.05 / Онищенко рассказал о самом «забытом» месте, где можно заразиться коронавирусом

01.05 / У пациентов Коммунарки выявили новый общий симптом

30.04 / Самолет ТОФ “свалился на голову” американскому атомному авианосцу George Washington

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска