Сообщивший об «исчезновении COVID-19» из больниц в США русский врач описал единичный случай

10.06.2020, 14:48, Новости дня

В заметке русского врача-реаниматолога из США Евгения Пинелиса об «исчезновении COVID непостижимым образом» описывается единичный случай – в Бруклинской центральной больнице, где он работает.

«Работа вдруг с удовольствием вернула себе все прошлое очарование. Расширив реанимацию в какой-то момент до 36 пациентов с примкнувшим десятком раскиданных в других отделениях в ожидании койки страдальцев, мы позабыли, как де интересно работать в реанимации в нормальной жизни. Ковидный обход длился вечность, но при этом разговор шел исключительно о настройках аппаратов ИВЛ и методах лечения, которыми пичкали этих несчастных», – писал Пинелис на своей странице в Facebook.

«Непостижимым образом, ковид исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, (…), но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь. Появились панкреатиты и нековидные пневмонии, кровотечения и тромбоэмболии, перфорации кишечников и опухоли всего на свете», – отмечал он.

«В ковидной зоне приемника тишина. Два пациента, оба дышат сами, никакой кислородной поддержки им не требуется. Скучающая команда спряталась за ревущим фильтром. СИЗы (средства индивидуальной защиты – прим. ВЗГЛЯД) всех сортов валяются вокруг, респираторы задраны на лоб. Давно уже не заболевал никто из персонала. Полтора месяца назад это помещение было забито до отказа, а между каталками с пациентами приходилась планировать маршрут, все одно матерясь при неизбежном касании казалось бы навсегда загрязненных поверхностей», – говорилось в публикации.

«Днем я наткнулся на ссылку: «Это официальная информация. Сегодня (заметка опубликована 6 июня – прим. ВЗГЛЯД) в городе НЙ не умерло ни одного человека от ковида-19». Я не стал проверять не фейк ли это ньюз. Это совершенно неважно. Возможно с четырех часов пополудни новость перестала быть актуальной. Но все равно, ковид уходит из города, протесты затихают…» – заключил Пинелис.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек.