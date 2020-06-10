Мишустин утвердил Энергетическую стратегию РФ до 2035 года

10.06.2020, 14:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «в числе основных задач документа – удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта», а также «модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности».

Планируется, что к 2024 году уровень газификации российских регионов вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году – до 82,9%.

Также прогнозируется увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5–9% (по сравнению с 2018 годом), экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – на 9–15%, привлечение инвестиций в отрасль – в 1,35–1,4 раза.

В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.

Особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы.

Кроме того, сделан акцент на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Положения документа будут детализированы в плане его реализации, а также в генеральных схемах развития отраслей топливно-энергетического комплекса.