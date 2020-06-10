Минфин и НБУ опубликуют меморандум о сотрудничестве с МВФ

10.06.2020, 14:35, Новости дня

Министерство финансов Украины и Национальный банк Украины в ближайшее время опубликуют меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом на заседании правительства 10 июня заявил министр финансов Сергей Марченко.

“Преждевременная публикация могла быть воспринята как упреждение решения совета директоров Фонда и создать ошибочное мнение, что запрос государства-члена уже удовлетворен. Теперь программа stand-by для Украины утверждена, документы будут опубликованы на сайте МВФ, Нацбанка и Минфина в ближайшее время”, – сказал он, отвечая на вопрос нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявлял утром 10 июня, что первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики “в лучших традициях популизма” распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничества. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.