Московские врачи спасли жизни 65 тыс. тяжелобольных с коронавирусом

10.06.2020, 14:30, Новости дня

Столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в столице каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией. «У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния», – сказал мэр.

В то же время в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что коронавирус в мае стал основной или сопутствующей причиной 5260 смертей в столице.

«В мае 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 15 тыс. 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019 (9998). Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017, 9808 в 2018, 9998 в 2019). Таким образом, превышение смертности в мае 2020 года составляет 5799 случаев. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае). От ковида как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек», – говорится в сообщении на сайте департамента.

При этом в ведомстве пояснили, что смертность за май выше показателей апреля в связи с тем, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трех недель.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что ни один случай смерти в Москве в мае не был отнесен к последствиям обычной пневмонии.

«Мы в том числе отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате, скорее всего, причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за май было 433 человека. Таким образом мы отнесли к ковиду все, даже спорные, сомнительные случаи. В мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая», – заявили в ведомстве.

Там добавили, что летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2%, если учитывать только случаи, где COVID-19 явился основной причиной, и 3,8%, если учесть все случаи, когда коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

«Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов: Нью-Йорк – 10,7%, Лондон – 22,7%, Стокгольм – 15,2%, Мадрид – 21,5%», – подчеркнули в департаменте.

Там также указали, что Москве во время эпидемии «медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус».

«Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тысяч тяжело больных горожан были спасены», – заключили в ведомстве.

В понедельник Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден, и мировой опыт говорит о риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.