ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

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10.06.2020, 14:30, Новости дня

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт в городе Симферополь Республики Крым. Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. 

По данным ведомства, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины». 

Отмечается, что у экстремистов изъяли самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи. 

В настоящее время устанавливаются возможные пособники задержанных, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму.

Ранее СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где обнаружили тайник с самодельной бомбой, по данному факту возбуждено уголовное дело. 



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