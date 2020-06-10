 

Олег Газманов рассказал, что пережил онкологию и клиническую смерть

10.06.2020, 14:30, Разное

Гостем программы «Судьба человека» стал 68-летний певец Олег Газманов. Он пояснил ведущему Борису Корчевникову, что пережил онкологию и клиническую смерть.
По словам артиста, примерно восемь лет назад у него возникли проблемы с голосом. Сначала Олег Газманов думал, что простыл или перегрузил связки. Ему было тяжело петь, а звуки, которые он издавал, больше напоминали хрип. Врачи назначили певцу различные уколы и лекарственные препараты. Однако после полного обследования обнаружилось, что у Олега Газманова опухоль и ему требуется операция. Был риск того, что знаменитость больше никогда не сможет петь. Гость программы признался ведущему, что тогда ему казалось, будто бы жизнь закончилась.

Худшие опасения врачей не подтвердились и Олегу Газманову удалось восстановить свои вокальные данные. После операции был длительный период адаптации, когда ему приходилось все время молчать. В тот период артиста поддерживали родные и друзья.

Также Олег Газманов вспомнил о случае, который произошел с ним в лагере «Артек». На тот момент он уже был известным артистом. Он давал интервью, а телевизионщики попросили взять в руки другой микрофон. Певца ударило током и он пережил клиническую смерть. Звезда отчетливо помнит, как он увидел свое тело сверху и подумал, что пора возвращаться на землю, так как у него еще остались несколько недописанных песен.



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