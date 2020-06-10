 

Сябитова раскритиковала современные свадебные тенденции: Это не гавайская вечеринка

10.06.2020, 14:25, Разное

В личном блоге звезда шоу “Давай поженимся” раздает советы желающим связать себя узами брака. Также сваха консультирует по вопросам личной жизни потенциальных женихов и невест.

В среду Роза Сябитова подняла тему празднования важного дня. По мнению звезды, свадьба – это не “гавайская вечеринка”, а торжество с тайным смыслом. Якобы сейчас брачующиеся забывают об этом и устраивают грандиозные тематические попойки. В старину обряд имел другое значение, и современные молодожены совсем забыли об этом.

Сваха сравнила нынешние традиции с советскими. Она добавила, что свадьбу необходимо разделять на две части: официальную и неофициальную. Первая нужна для того, чтобы выказать уважение родственникам с обеих сторон, получить символическое “благословение”. А вот уже вторую часть молодые могут “гулять”, как им вздумается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 31 Май 2020 в 1:59 PDT

Как отметила Роза Сябитова, в старину понимали, что свадьба – это объединение двух родов. И если предки давали свое благословение, новой семье жилось значительно легче. “Поэтому в торжественной части нужно представить всех родственников, выказать им уважение”, – уверена сваха.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Гражданин Miro

22.04 / В Германии одобрено первое испытание вакцины от коронавируса

05.06 / COVID-диссиденты Санкт-Петербурга

25.04 / Друг Надежды Бабкиной просит молиться за певицу, находящуюся в пограничном состоянии

13.05 / Ученые рассказали о способах предотвращения повреждений кожи за ушами при длительном ношении маски

18.04 / Гвинет Пэлтроу выставила на благотворительный аукцион платье, которое называет “одним из своих главных модных провалов”

13.05 / Ученые обнаружили ближайшего родственника SARS-CoV-2 у летучих мышей

10.05 / “Как голос похож на мамин”: Дочь Юлии Началовой спела в честь Дня Победы

10.06 / Covid-19 и его предшественники

18.04 / Оксана Самойлова навестила Джигана в элитной наркоклинике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска