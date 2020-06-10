Внук Юдашкина восхитил россиян модельной внешностью

10.06.2020, 14:24, Разное

Фолловеры наследницы дизайнера пришли в восторг от модельного таланта ребенка. Он оказался очень фотогеничным. Аркаша на снимках запечатлен вполоборота на фоне бассейна.

На серии фото мальчик появляется с разными выражениями лица, еще раз доказывая свой талант модели. Подписчики отметили, прежде всего, то, что ребенок очень сильно похож на Валентина Юдашкина. Кроме того, они не остались равнодушны к рыжим кудрям Аркадия, передает Пятый канал.