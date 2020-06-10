Астронавт Найберг отдала предпочтение российскому «Союзу», а не Crew Dragon от SpaceX

10.06.2020, 14:17, Разное

Астронавт Карен Найберг из США заявила о том, что отдала бы предпочтение не Crew Dragon от компании SpaceX, а российскому космическому кораблю «Союз». Об этом она пояснила журналистам «ARS Technica».

По словам американского астронавта, ей нравится курс, который специалисты проходят перед полетом на «Союзе». Несмотря на то, что Карен Найберг пришлось изучить русский язык для этого, подготовка, предлагаемая РФ, более удобная и функциональная. Однако ей кажется, что компания SpaceX вскоре поймет свои пробелы в этом вопросе и исправит их.

Карен Найберг призналась, что на подсознательном уровне она ощущает большую безопасность во время полета на «Союзе», а не на Crew Dragon. Дело в том, что на счету российского космического аппарата сотни успешных полетов, чем пока не может похвастаться корабль разработчиков SpaceX. Также астронавту из США не нравится тот факт, что Crew Dragon приземляется в океан, а не на землю. Найберг отметила, что ее коллеги и так испытывают определенный дискомфорт, который связан с тем, что тело должно привыкнуть к земному притяжению. Условия, которые предлагает SpaceX, сложно назвать благоприятными для этого.