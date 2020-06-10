 

Липецкие власти объяснили запись с предложением губернатора «попугать» ветеранов

10.06.2020, 14:16, Новости дня

В администрации Липецкой области объяснили, что запись со словами губернатора Игоря Артамонова о необходимости «попугать» нарушающих режим самоизоляции ветеранов административными протоколами является старой.

«Масочный режим на транспорте. Много пенсионеров, не соблюдающих режим самоизоляции и без масок. Запись старая», – передает РИА «Новости» слова начальника отдела информационного сопровождения деятельности администрации Липецкой области Михаила Шаршакова.

Он пояснил, что в регионе режим самоизоляции действует только для людей старше 65 лет и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Аудиозапись, о которой появилась речь, появилась во вторник вечером в липецких Telegram-каналах. На ней предположительно мэр Липецка Евгения Уваркина предлагает отменить на время эпидемии льготный проезд для пенсионеров «с правильным посылом через соцсети». В ответ предположительно Артамонов предлагает договориться с полицейскими о том, чтобы они начали составлять «протокольчики на ветеранов», нарушающих самоизоляцию, чтобы их таким образом «попугать».

За минувшие сутки в РФ выявлено 8404 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 493 тыс. случаев заболевания.



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