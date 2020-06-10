Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли

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10.06.2020, 14:16, Новости дня

Великое освящение собора в честь Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке переносится с 22-го на 14-е июня.

«Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22-го на 14-е июня», – сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что храм будет освящен в День памяти и скорби 22 июня.

Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, но из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия были отложены.

Храм Вооруженных возведен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит Шойгу.

Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.



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