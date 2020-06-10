 

«Три грации»: Ирина Виторган показала, как с дочками спасается от жары

10.06.2020, 14:09, Разное

Ирина Виторган показала поклонникам, как они с дочками спасаются от жарких дней. Этель и Кларе очень понравилась находчивость родителей.
В Москве уже наступила жара, но Эммануил и Ирина Виторган подготовились к высоким температурам. На своей странице Instagram артист продемонстрировал новую покупку. Семья приобрела надувной бассейн, чтобы дочки Этель и Клара смогли получать удовольствие от купания. На фотографии можно увидеть, как Ирина Виторган плещется с девочками в бассейне и не страдает от жары.

Поклонники оценили идею и радуются за семью актера. Они похвалили красоту матери и дочек, а также написали, что очень приятно видеть дружеские отношения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Пациентка из челябинской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

22.04 / В Кургане уволили полицейского за взятку роллами

06.06 / Адвокат перечислил вероятных претендентов на наследство Михаила Кокшенова

18.04 / Наталья Подольская шокировала пляжным фото в Страстную пятницу

23.04 / «Бог всегда смеется над нашими клятвами»: Ксения Собчак вспомнила о своём условии отъезда из России

11.04 / «Охотники за вирусами» из проекта Virom обнаружили источники новых пандемий

04.05 / Мнение: Коронакризис – это не конец света, это конец целого мира

24.04 / В Испании 106-летняя жительница вылечилась от коронавируса

19.04 / Эксперты назвали избавляющие от проблем с кишечником сочетания продуктов

07.05 / Доктор Елена Павликова рассказала о непредсказуемом состоянии пациентов с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска