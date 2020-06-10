«Три грации»: Ирина Виторган показала, как с дочками спасается от жары

10.06.2020, 14:09, Разное

Ирина Виторган показала поклонникам, как они с дочками спасаются от жарких дней. Этель и Кларе очень понравилась находчивость родителей.

В Москве уже наступила жара, но Эммануил и Ирина Виторган подготовились к высоким температурам. На своей странице Instagram артист продемонстрировал новую покупку. Семья приобрела надувной бассейн, чтобы дочки Этель и Клара смогли получать удовольствие от купания. На фотографии можно увидеть, как Ирина Виторган плещется с девочками в бассейне и не страдает от жары.

Поклонники оценили идею и радуются за семью актера. Они похвалили красоту матери и дочек, а также написали, что очень приятно видеть дружеские отношения.