Памфилова призвала не публиковать «лишнего» на сайте для голосования по Конституции

10.06.2020, 14:08, Новости дня

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала избирательные комиссии Москвы и Нижегородской области следить, чтобы на сайте для электронного голосования по поправкам в Конституцию не было лишней информации.

«Коллеги, не пытайтесь дублировать в своем масштабе наш специальный агрегатор конституция2020.рф, на котором вся информация собирается. У сайта 2020og.ru совершенно другая функция, очень узкая. Были замечания специалистов и экспертов, мы убрали лишнее, то, что вчера было. Это фактически как ящик для голосования. Это электронная урна, у сайта чисто техническая функция», – передает ее слова «Интерфакс».

До этого операторы сайта удалили с него мнения артистов, агитировавших голосовать за поправки.

Напомним, ЦИК одобрил проведение электронного голосования по Конституции в двух регионах.