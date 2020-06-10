 

Израильский дипломат оценил вероятность присутствия Нетаньяху на параде Победы

10.06.2020, 14:08, Новости дня

Вопрос присутствия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на параде Победы в Москве 24 июня будет решаться с учетом ситуации с пандемией коронавируса, сказал временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне.

«Было опубликовано, что РФ пошлет приглашения тем странам, которые были приглашены изначально, Израиль вошел в этот список», – передает РИА «Новости» слова Ливне.

«Что касается участия в параде 24 июня, конечно, надо будет учесть ту тему, которую мы сегодня с вами обсуждали – это тема коронавируса, ситуацию в которой мы находимся, когда нет полетов, нет практически международных визитов. Это придется учесть, но хочу подчеркнуть то (уважительное) отношение в Израиле к этому дню», – сказал Ливне.

Дипломат отметил, что в Израиле с большим уважением относятся ко Дню Победы и помнят ужасающую цену, которую заплатили народы Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Президент России Владимир Путин  объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Трамп заявил об «избытке» аппаратов ИВЛ в США

18.04 / На фоне пандемии вырос спрос на бункеры

05.06 / Опубликованы спутниковые снимки с мест разлива топлива в Норильске

15.05 / Врачи в Северной Осетии и Дагестане получили допвыплаты

21.04 / Оптовые цены на бензин в РФ упали ниже себестоимости

28.04 / Чемпионат Франции по футболу может быть завершен досрочно

20.04 / С космодрома Восточный будут осуществлять запуски в стратосферу

16.05 / Newsweek – сделка по ядерному разоружению с Китаем возможна, но это вряд ли будет СНВ-III

25.05 / Гурцкая прокомментировала передачу жившей в клинике девочки новой семье

21.05 / В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска