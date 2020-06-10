В ВОЗ уточнили позицию по поводу бессимптомной передачи COVID-19

10.06.2020, 14:00, Разное



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Заявление одного из ведущих экспертов Всемирной организации здравоохранения о том, что бессимптомная передача COVID-19 очень редка, вызвало возмущение многих специалистов. Во вторник, 9 июня, агентство провело брифинг в форме «вопрос-ответ», на котором была уточнена позиция по поводу заражения от бессимптомных носителей инфекции, сообщает CNN.

Отвечая на вопросы, заданные в социальных сетях, Мария Ван Керкхове, глава подразделения ВОЗ по новым болезням, указала на исследования, согласно которым, на бессимптомное заражение приходится 40% новых случаев COVID-19. По словам Ван Керкхове, она не приводила эти цифры, поскольку они были получены не при анализе реальных данных, а путем моделирования.

Ван Керкхове заявила, что ее слова были неправильно поняты, а утверждения, которые она сделала в понедельник, не являются официальной позицией организации. Она уточнила, что точные данные остаются неизвестными, но в неопубликованных исследованиях, к которым она апеллировала в понедельник, действительно очень малое количество новых случаев болезни связаны с заражением COVID-19 от людей, у которых не было симптомов.

«Большая часть заражений, которая нам известна, касается передачи инфекции посредством капель с вирусом от людей с симптомами. Но есть группа людей, у которых не развиваются симптомы, и мы сегодня точно не знаем, насколько массовое это явление», – сказала Ван Керкхове во вторник.

«Я использовала фразу “очень редко”, и я думаю, что было бы непониманием утверждать, что бессимптомная передача очень редка в глобальных масштабах», – уточнила Ван Керкхове во вторник.

Эксперт ВОЗ отметила, что есть достоверная информация о том, что инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2 люди, у которых нет симптомов, могут заражать других. «Нам необходимо лучше понять, у какого количества людей нет симптомов, и как много из них передают инфекцию другим», – казала она.