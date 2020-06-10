WSJ: Трамп собирался уволить Эспера

10.06.2020, 13:57, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе был на грани увольнения министра обороны Марка Эспера из-за разногласий по вопросу об использовании военнослужащих действительной военной службы внутри страны.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal

Ссылаясь на неназванных чиновников, газета пишет, что Трамп был возмущен, когда Эспер не поддержал его намерение использовать военнослужащих для подавления протестов в Вашингтоне, Миннеаполисе и других местах, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.

В публикации говорится, что президент консультировался с несколькими советниками по поводу этих разногласий, но они высказались против увольнения главы Пентагона. В результате Трамп отказался от планов немедленно уволить Эспера.

В то же время Эспер, которому стали известны настроения Трампа, начал делать собственные приготовления к отставке, сообщила Wall Street Journal. По данным издания, он начал готовить письмо об отставке, прежде чем его начали отговаривать от этого помощники и другие советники.