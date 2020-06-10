 

WSJ: Трамп собирался уволить Эспера

10.06.2020, 13:57, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе был на грани увольнения министра обороны Марка Эспера из-за разногласий по вопросу об использовании военнослужащих действительной военной службы внутри страны.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal

Ссылаясь на неназванных чиновников, газета пишет, что Трамп был возмущен, когда Эспер не поддержал его намерение использовать военнослужащих для подавления протестов в Вашингтоне, Миннеаполисе и других местах, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.

В публикации говорится, что президент консультировался с несколькими советниками по поводу этих разногласий, но они высказались против увольнения главы Пентагона. В результате Трамп отказался от планов немедленно уволить Эспера.

В то же время Эспер, которому стали известны настроения Трампа, начал делать собственные приготовления к отставке, сообщила Wall Street Journal. По данным издания, он начал готовить письмо об отставке, прежде чем его начали отговаривать от этого помощники и другие советники.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Эксперт рассказал об использовании сервиса «Яндекс.Карты» в политических целях

06.05 / Судья Верховного суда Рут Гинсбург госпитализирована

05.06 / “Слуга народа” победила бы на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись сейчас – опрос

15.05 / Врачи в Северной Осетии и Дагестане получили допвыплаты

17.04 / Колокол собора Парижской Богоматери звонил в поддержку медиков, которые борются с COVID-19. Видео

16.04 / Трамп благодарен американским грузоперевозчикам за работу в условиях пандемии

08.06 / Появилось видео спасения застрявшего в окне кота

28.04 / Футбольный сезон в Аргентине завершен досрочно из-за коронавируса

14.05 / Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G представят 19 мая

20.04 / Российские пользователи «атаковали» Instagram Джонни Деппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска