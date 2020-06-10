Москва снимает ограничения по коронавирусу

10.06.2020, 13:57, Новости дня

МОСКВА – После более двух месяцев ограничений, введенных из-за коронавируса, российская столица на этой неделе вновь воспрянула.

Городские власти разрешили открыться большинству предприятий и отменили режим самоизоляции для 12 миллионов жителей Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях в понедельник, заявив, что город достиг значительного прогресса в борьбе с вирусом и что пандемия «медленно, но верно» идет на спад последние несколько недель.

«Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», – добавил Собянин в видеообращении, опубликованном в его официальном блоге.

В самом деле, ежедневное число новых заражений уменьшилось наполовину по сравнению с пиковыми значениями в мае. В среду правительственная рабочая группа сообщила лишь о 1195 новых случаях.

Тем не менее, Москва остается эпицентром эпидемии в России: на нее приходится около 40 процентов из 493 тысяч случаев заболевания коронавирусом в стране.

По этому показателю Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии.

На фоне неопределенной эпидемиологической картины возникли предположения, что Кремль руководствовался политическими соображениями, а не научными данными, принимая решение об открытии столицы.

Отмена ограничений состоялась на фоне решения президента Владимира Путина провести ключевые политические мероприятия, которым весной помешала эпидемия.

Военный парад на Красной площади по случаю 75-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, который предполагалось провести в мае, был перенесен на 24 июня из-за опасений в связи с инфекцией.

После этого, 1 июля, состоится перенесенное голосование по поправкам в Конституцию.

Одно из ключевых нововведений снимает для Путина ограничение по количеству президентских сроков, что дает ему возможность оставаться у власти до середины следующего десятилетия.

По мнению критиков, скоординированный график летних событий свидетельствует о том, что решения в области здравоохранения определяются политическими амбициями.

«Ну все, окончательно победили коронавирус, – написала в Твиттере пресс-секретарь оппозиционного лидера Алексея Навального Кира Ярмыш. – За две недели до парада и голосования, ну надо же, как удачно!»