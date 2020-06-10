Американский фигурист Адам Риппон неожиданно отреагировал на пожелание смерти от Алексея Ягудина

10.06.2020, 13:55, Разное

Неожиданный “диалог” завязался вчера между бронзовым призером Олимпийский игр, американцем Адамом Риппоном и его российским коллегой Алексеем Ягудиным. Открытый гомосексуалист и борец за права меньшинств Адам Риппон сделал пожертвование в фонд, который помогает темнокожим транссексуалам адаптироваться к новой жизни. Этот поступок не оставил равнодушным Ягудина – настолько, что тот решил прокомментировать это решение в своих соцсетях и сделал это весьма агрессивно.

Когда же вы сдохнете. Ошибка Земли,

– написал российский фигурист. Позже Ягудин удалил публикацию – однако своего адресата она достигла. Вчера публикацию в Twitter сделал уже сам Риппон, и написал он следующее:

Когда золотой призер Олимпийских игр Алексей Ягудин узнал, что я пожертвовал деньги организации, которая помогает темнокожим транссексуалам, то он сказал, что не может дождаться того, чтобы такие люди, как я, умерли. Этот факт настолько вдохновил меня, что я решил пожертвовать еще одну тысячу долларов – на этот раз в проект Okra, и пожертвование это будет в честь Алексея.

Адам Риппон

Свою публикацию Риппон сопроводил целующим смайлом. Упомянутая Риппоном организация занимается поставкой здоровой пищи, особенно акцентируя свое внимание на темнокожих транссексуалах. Позже Алексей Ягудин записал в Instagram видео, в котором принес свои извинения. “На эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова”, – сказал он, но также отметил, что, по его мнению, куда больше в помощи нуждаются сироты, больные дети и пенсионеры, а не темнокожие транссексуалы.

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Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)8 Июн 2020 в 7:38 PDT

Адам также написал, что Алексей Ягудин уже успел принести ему свои извинения – и что первую реакцию фигуриста Риппон все равно запомнил больше:

Он извинился, но этих извинений я не принимаю. Он может забрать их, а также свою гомофобию, трансофобию, расистские комментарии и свое Олимпийское золото и засунуть их себе в *******.

Последнее заявление Алексей Ягудин пока никак не прокомментировал. Напомним, олимпийским чемпионом фигурист стал на Играх 2002 года, а после четыре раза побеждал на чемпионатах мира, и три – на чемпионатах Европы. Высказывания Алексея не раз подвергались критике его подписчиков и зрителей: например, в 2019 году была даже создана онлайн-петиция с просьбой отстранить его от работы спортивным комментатором на Первом канале.

Алексей Ягудин

Адам Риппон – известный американский фигурист, который выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В 2015 году он совершил каминг-аут, во время которого признался, что является гомосексуалистом.