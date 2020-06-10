Ученые обнаружили молекулу, сжигающую жир

10.06.2020, 13:53, Разное

Американские исследователи изучили критерии, влияющие на развитие ожирения. В ходе работы исследователи обнаружили молекулу, которая может эффективно сжигать жир.

Согласно статистике, порядка 13% населения планеты страдают от ожирения. Множество людей на Земле пытаются найти действенный способ сжечь лишний жир. Избыточный вес может привести к проблемам с печенью, метаболизмом, сердцем и сосудами. Сотрудники одного из научных учреждений США выявили специфический митохондриальный разобщающий белок BAM15. Его особенностью является способность уменьшать массу жировых клеток у мышей. При этом данное органическое вещество не влияет на потребление пищи или мышечную массу, поскольку не воздействует на центр сытости на коре головного мозга. Также обнаруженный белок не повышает температуру тела.

Еще одним преимуществом найденной экспертами молекулы является умение снижать резистентность к инсулину, а также уменьшать воспалительные процессы в организме. В ходе эксперимента исследователи установили, что даже высокие BAM15 не оказывают негативного влияния на мозг, так как не являются токсичными. На основе данной разработки уже в ближайшем будущем станет возможным создание новых препаратов для лечения целого ряда недугов, связанных с ожирением и лишним весом.