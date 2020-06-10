Издание National Enquirer обвинило Меган Маркл в хищении драгоценностей принцессы Дианы

10.06.2020, 13:53, Разное

Представители издания National Enquirer выдвинули серьезное обвинение против Меган Маркл. Они подозревают супругу принца Гарри в хищении редких драгоценностей, которые принадлежали покойной принцессе Диане.

По словам британских журналистов, Меган Маркл покинула страну, забрав с собой украшения, стоимость которых около 10 миллионов долларов. В СМИ этот вопрос назвали спорным, так в обручальном кольце Меган Маркл два больших бриллианта, которые были изъяты из браслета погибшей принцессы, поэтому это украшение супруга принца Гарри точно увезла с собой в США.

После того, как погибла принцесса Диана, все драгоценности, полученные ею от королевской семьи, возвратили в сокровищницу, как прописано в законе. Однако основную часть своих украшений она отдала, когда официально оформила развод с принцем Чарльзом, поэтому все эти драгоценности находятся в собственности короны.

После выхода из королевской семьи Меган Маркл также должна была вернуть все подаренные украшения. Инсайдеры утверждают, что герцогиня Сассекская не сделала этого. Она увезла с собой кольцо принцессы Дианы, которое супруг подарил ей в день свадебного торжества. Также Меган Маркл оставила себе золотой браслет, украшенный сапфирами и серьги с бриллиантами, которые ей подарила королева Елизавета II.

Ранее графиня Уэссекская Софии, которая является тетей принца Гарри, прокомментировала переезд племянника и его супруги в другую страну. 55-летняя жена принца Эдварда отметила, что прекрасно понимает Меган Маркл, так как была на ее месте. До замужества она работала в PR-сфере и встречалась с будущим мужем примерно пять лет. Авторитет и уважение представителей королевской семьи графине Уэссекской Софии удалось получить не сразу. Для того, чтобы привыкнуть к новому миру и правилам, у нее ушло пять лет жизни, а после помолвки она полгода прожила в Букингемском дворце. Она не была уверенна тогда, что эта затея закончится хорошо.