 

«Норникель» счел задержание руководителей ТЭЦ неоправданно жесткой мерой

10.06.2020, 13:53, Новости дня

ГМК «Норильский никель» считает задержание руководителей ТЭЦ в Норильске неоправданно жесткой мерой, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на вице-президента, директора Заполярного филиала Николая Уткина.

Уткин сообщил, что «компания считает данную меру неоправданно жесткой», передает РИА «Новости».

«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», – приводятся в сообщении его слова.

Ранее стало известно, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. 

Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3 могла произойти из-за подвижек грунта.

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий инцидента.

Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Захарова рассказала о сложностях вывоза россиян из Индии

22.04 / Россиян предупредили об опасности кредитов в период коронакризиса

20.05 / В Дагестане построят три медицинских центра для больных коронавирусом

30.04 / Крупнейшая в США авиакомпания заявила о рекордных убытках

21.05 / Кабмин решил выделить 25 млрд рублей на поддержку автопрома

09.05 / Германия благодарна за освобождение ее и Европы от национал-социализма

24.05 / Аргентинский форвард Икарди может оказаться в “Челси”

18.05 / ИИ может различать черепно-мозговые травмы

07.05 / Над Москвой разгонят облака перед воздушным парадом 9 мая

28.05 / Международные резервы России увеличились к 22 мая до $565,3 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска