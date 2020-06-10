«Норникель» счел задержание руководителей ТЭЦ неоправданно жесткой мерой

10.06.2020, 13:53, Новости дня

ГМК «Норильский никель» считает задержание руководителей ТЭЦ в Норильске неоправданно жесткой мерой, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на вице-президента, директора Заполярного филиала Николая Уткина.

Уткин сообщил, что «компания считает данную меру неоправданно жесткой», передает РИА «Новости».

«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», – приводятся в сообщении его слова.

Ранее стало известно, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело.

Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3 могла произойти из-за подвижек грунта.

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий инцидента.

Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».