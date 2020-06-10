 

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

10.06.2020, 13:53, Новости дня

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, которые прошли тестирование, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Защитные титры имеют почти 14% от общего количества протестированных в РФ. <…> Там, где мы проводим эти исследования системно, мы видим удвоение числа людей, которые эти титры имеют», – цитирует ТАСС Попову. 

Она пояснила, что после встречи с вирусом в течение 48 дней формируется иммунитет «достаточно на высоких цифрах». 

Ранее Попова опровергла распространенный миф о заболевании – иммунитет к новому коронавирусу не появляется у людей, которые переболели ОРВИ, вызванной другим коронавирусом. 



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