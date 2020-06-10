 

Израиль пообещал решить вопрос Александровского подворья в Иерусалиме

10.06.2020, 13:53, Новости дня

Власти Израиля с учетом хороших отношений с Москвой ищут решение вопроса о передаче РФ Александровского подворья в Иерусалиме, сообщил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне.

«Эта тема, которая была поднята нашими российским друзьями, в том числе на достаточно высоком уровне. Мы работаем сегодня для того, чтобы разрешить эту тему… Мы будем делать все то, что необходимо для того, чтобы решить эту конкретную проблему, учитывая высокий уровень и очень хорошие отношения, которые сегодня существуют между Иерусалимом и Москвой», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в Израиле заявляли, что вопрос о принадлежности Александровского подворья в Старом городе Иерусалима не повлияет на крепкие российско-израильские отношения.

Напомним, Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья по решению суда. Иск к государству Израиль, Российской Федерации и инспектору регистрации недвижимости в Израиле против передачи подворья был подан от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене.

МИД РФ позже прояснил ситуацию с перерегистрацией Александровского подворья.



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