В Норильске по делу о разливе нефти задержали трех руководителей ТЭЦ

10.06.2020, 13:50, Новости дня

По делу о разливе нефти под Норильском задержаны руководители ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, с 2018 года конструкция резервуара требовала капитального ремонта, но его ввели в эксплуатацию и продолжали работать, несмотря на нарушения, в результате чего произошла авария.

По подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК РФ) задержаны:

директор ТЭЦ-3 АО “НТЭК” Павел Смирнов;

главный инженер предприятия Алексей Степанов;

заместитель главного инженера Юрий Кузнецов.

В ближайшее время им должны предъявить обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Вице-президент “Норникеля”, директор Заполярного филиала компании Николай Уткин сказал РБК, что компания считает данную меру неоправданно жесткой. “Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии”, – отметил Уткин.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив дизельного топлива на площади более 180 тысяч квадратных метров. Значительное количество нефтепродуктов попало в реку Амбарную и в ледниковое озеро Пясино, пятно движется к Карскому морю. Власти пытаются не допустить попадания нефти в реку Пясина.

1 июня разлив топлива в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня.

Сейчас с территории разлива горючего откачивают нефтепродукты. Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее заявлял, что решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов найдено, при этом не уточнил, о каком конкретно решении идет речь. В Росприроднадзоре в свою очередь заверили, что не будут сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты и будут “внимательно смотреть за способами утилизации”.

В Greenpeace заявили, что авария стала первым таким крупным происшествием в Арктике, и призвали власти изменить российское природоохранное законодательство, которое сейчас “порождает ощущение безнаказанности у природопользователей” за негативное влияние на окружающую среду.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям “Порча земли”, “Загрязнение вод” и “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО “НТЭК” Вячеслав Старостин. Он отказался давать показания.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”, основной владелец которого – Владимир Потанин. По версии журнала Forbes, он является одним из самых богатых людей в России. За период пандемии коронавируса Потанин увеличил свое состояние с 19,7 миллиарда долларов до 26,1 миллиарда.

Бизнесмен пообещал полностью профинансировать устранение последствий аварии за счет компании, не потратив “ни одного рубля бюджетных средств”. Расходы глава “Норникеля” оценил в 10 миллиардов рублей.