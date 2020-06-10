Власти задумались над отменой повышения цен на ЖКХ с 1 июля

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10.06.2020, 13:48, Новости дня

Тарифы на услуги ЖКХ в РФ могут остаться на уровне 2019 года, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», – передает «Интерфакс» слова Якушева в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии – вызовы и решения».

Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.

Напомним, в мае в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ.



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