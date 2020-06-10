 

Маски в РФ подешевели более чем в четыре раза

10.06.2020, 13:48, Новости дня

Средняя цена масок в РФ снизилась с 55 рублей до 13 рублей, и они продолжат дешеветь, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров во время правительственного часа в Госдуме.

«В целом с начала марта мы увеличили выпуск всех видов масок в пять раз – почти до 9 млн [штук] в сутки. А к концу следующего месяца достигнем уровня 12 млн масок в сутки. При этом сбили среднюю розничную цену с 55 [рублей] в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день, по данным ФНС. И она [цена] продолжит снижаться», – приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов в РФ выросло в 25 раз, антисептиков – в девять раз.

Также Мантуров уточнил, что выпуск аппаратов ИВЛ вырос до 2 тыс. в месяц. «По медицинскому оборудованию обеспечили все необходимое для дополнительных инфекционных коек. Производство аппаратов ИВЛ увеличили в 35 раз – с 60 до 2 тыс. в месяц», – сказал он.

Глава ведомства отметил, что завершается поставка 1 тыс. 200 реанимобилей в регионы и начинаются поставки машин скорой помощи, профинансированные правительством.

В ближайшее время будет начат экспорт средств индивидуальной защиты и сформирован необходимый резерв. «При этом если вначале мы закупали производственные линии за рубежом, то сегодня наши машиностроители сами начали изготавливать оборудование по этой номенклатуре», – подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что РФ не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется.



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